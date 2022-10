Tech en media • 11:50 Netflix jaagt nu ook op het premium advertentiegeld Jeroen Piersma Netflix biedt vanaf november een abonnement aan mét reclame. Andere grote streamingbedrijven volgen. Het Nederlandse Videoland doet het al ruim twee jaar. 'We hebben de markt groter gemaakt omdat mensen makkelijker over de drempel stappen.'

