Podcast • 14:53 FD Gazellen: de groeispurt van Mogelijk Vastgoedfinancieringen Van onze redacteur

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de zesde aflevering vertelt Annemieke Schoonderwoerd van Mogelijk Vastgoedfinancieringen hoe zij investeerders koppelt aan ondernemers die geld nodig hebben voor hun pand. In 2016 opereerde Schoonderwoerd nog als een soort eenmanszaakje, inmiddels telt haar bedrijf 110 medewerkers. Ze dankt haar succes aan het gat dat banken na de financiële crisis van ruim tien jaar geleden hebben achtergelaten. Elke maand komen er 1700 aanvragen binnen, die door verregaande automatisering razendsnel worden gescreend. Luister de FD Gazellen Podcast via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml