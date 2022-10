Podcast • 06:00 Dagkoers: De overwinning van Bunq op toezichthouder DNB Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Nederlandsche Bank lijdt een gevoelige nederlaag bij de rechter. Een eerder opgelegde aanwijzing aan online bank Bunq voor het overtreden van de antiwitwaswet moet gedeeltelijk van tafel, oordeelt de bestuursrechter. Redacteur financiële dienstverlening Martijn Pols gaat in op de gevolgen voor de bankensector en de toezichthouder. PostNL krijgt concurrentie. Ook koeriersbedrijf DHL gaat brieven en poststukken van minimaal 50 gram bezorgen, waardoor PostNL zijn monopoliepositie op dat deel van de markt verliest. Redacteur vervoer Jan Verbeek vertelt wat DHL op de markt voor brieven en enveloppen te zoeken heeft en waarom de Duitsers het PostNL moeilijk gaan maken. Lees meer Historisch hard oordeel rechter over witwasaanpak DNB in Bunq-zaak DHL daagt PostNL uit op Nederlandse postmarkt