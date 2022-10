Sport • 15:13 Schimmige transferdeal dreigt voor Braziliaanse voetballer Neymar in de cel te eindigen Wessel Gossink FC Barcelona betaalde in 2013 bijna €90 mln voor de Braziliaanse spits Neymar. Maar een zakenman zegt daarbij voor tientallen miljoenen euro's te zijn benadeeld. De club en de voetballer staan nu terecht voor verduistering.

