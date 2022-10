Fiscaal • 06:00 Hoe de winst van British American Tobacco in rook opging Laurens Berentsen De rechtbank Noord-Holland heeft de Belastingdienst vorige week grotendeels gelijk gegeven in een geschil met British American Tobacco. De uitspraak is onderdeel van een omvangrijkere juridisch strijd en laat zien wat volgens de fiscus niet en volgens de tabaksfabrikant wel mag om zo min mogelijk belasting te betalen in Nederland.

