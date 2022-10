Sport • 15:00 WK voetbal Qatar: wel reclame, maar met de handrem erop Frits Conijn Jan Verbeek Geen vuvuzela's, lederhosen of bierjurkjes. Het WK voetbal in Qatar roept veel protest op, dus mag de reclame niet te jolig. De wedstrijden van Oranje worden gemiddeld bezocht door drieduizend Nederlanders, maar dat zijn geen gasten van grote bedrijven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen