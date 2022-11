Tegenslag • 06:00 'Ik had een diploma waar ik de kachel mee kon aanmaken' Hilda Bouma Anke Heij had een goedlopende praktijk als tolk Nederlandse Gebarentaal. En toen werd ze zelf slechthorend en 100% arbeidsongeschikt. 'Ik was verbijsterd. Dit mag niet over mij gaan. Dat kan niet.'

