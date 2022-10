Sport • 10:33 Overlast staat groei van padelsport nauwelijks in de weg Richard Smit Het regent klachten en rechtszaken over de snelstgroeiende sport van Nederland, maar dat remt de groei van het aantal padelbanen nauwelijks af. Zolang de nieuwe spelers sneller toestromen dan er banen gebouwd worden, wordt het probleem alleen maar groter. Investeerders zien nog genoeg groeimogelijkheden in Nederland.

