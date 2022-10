Analyse • 12:15 Mkb trekt snel de beurs voor verduurzaming Richard Smit Een crematoriumoven op stroom, elektrische verwarming van kassen, zonnepanelen op het dak van het zwembad. Vanwege de hoge energieprijzen investeren energieslurpende sectoren versneld in verduurzaming. Installateurs kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. En lang niet elke mkb'er kan aanhaken.

