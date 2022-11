Diner met het FD • 13:47 Engelse taalcoach van de sterren: 'Mark Rutte, mijn deur staat altijd voor je open' Ronald van de Krol De Amerikaanse Buffi Duberman spijkert ieders Engels bij, van Albert Heijn-ceo Marit van Egmond tot kickbokser Rico Verhoeven. 'Als je spreekt of presentaties geeft, moet je de aandacht trekken. Dat moeten mijn ceo’s ook leren.'

