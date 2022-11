FD Gazellen • 12:00 Ook snelle groeiers bereiden zich voor op mogelijke crisis Frits Conijn Pim Kakebeeke De een onderhandelt scherper bij de inkoop, de ander stopt de samenwerking met armlastige klanten. Ook veel snelgroeiende bedrijven bereiden zich voor op zwaar weer, zo blijkt uit de jaarlijkse FD Gazellen-competitie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen