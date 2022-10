Podcast • 06:00 Dagkoers: Met afketsen Feyenoord City komen er ook duizenden woningen niet Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Rotterdam hoeft niet meer te rekenen op megaproject Feyenoord City. De Raad van State zette een streep door het bestemmingsplan voor het nieuwe stadion en duizenden nieuwe woningen. Woningmarktredacteur Erik van Rein vertelt dat dit een klap is voor de gemeente Rotterdam en voor de landelijke woningbouwambities. Het bedrijfsleven voelt een groeiend ongemak als het gaat om China. Bestuurders van bedrijven maken scenario's voor als China Taiwan binnenvalt en de Amerikanen harde sancties instellen zoals nu met Rusland gebeurt. Verslaggever Pieter Couwenbergh vertelt dat weggaan uit een relatief kleine economie als Rusland was voor de meesten wel te doen is, maar een vertrek uit China is toch een ander verhaal. Lees ook Afketsen Feyenoord City is dreun voor woningbouw Hoelang kunnen we nog zakendoen met China?