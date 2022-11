Diensten • 17:01 Nieuwe NVM-baas Peter Brussel begon ooit als hulpje in de radiowinkel Hilda Bouma Van zaterdagkracht tot ceo, Peter Brussel is een selfmade ondernemer. Onder zijn leiding groeide BCC van een 'papa-en-mamazaak' uit tot landelijke elektronicaketen. Na zijn vertrek deed hij allerlei klussen, maar nu komt hij weer meer in het schootsveld als nieuwe voorzitter van makelaarsvereniging NVM.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen