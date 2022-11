Interview • 17:41 'Bedrijven die willen verduurzamen moeten moedig zijn' Pieter Couwenbergh Orla McDonald Groot geworden met fossiele brandstoffen, maar nu moet het roer om. Bedrijven zoals Gasunie, Boskalis of sommige havens. Tempo maken willen ze wel, maar risico lopen liever niet. Raden van commissarissen zien hoe het bestuur schippert tussen duurzame ambities en rendement. Twee commissarissen vertellen over de weerbarstigheid van de transitie.

