Vastgoed • 14:33 Corruptieonderzoek brengt Oostenrijkse 'warenhuiskoning' in verlegenheid Rémy Baurichter Oostenrijkse politici, zakenmensen en zelfs een voormalige minister-president lieten zich graag zien op de spetterende feesten van vastgoedmiljardair René Benko. Maar de lichten zijn even gedoofd, nu Benko onder verdenking staat van corruptie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen