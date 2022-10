In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de achtste aflevering vertellen Lisa van den Heuvel en Lars Binneveld van Mijn Deur Van Staal hoe hun persoonlijke zoektocht naar een stalen deur leidde tot de oprichting van een bedrijf.

Zo'n populaire deur paste destijds niet in het budget van het tweetal. Uiteindelijk vonden ze een betaalbaar product in Polen. Inmiddels hebben de twee een aandeel in een Poolse fabriek en bedienen ze zo'n 700 klanten per jaar. Veel klanten vinden ze via mond-tot-mondreclame, maar het bedrijf werkt nu ook samen met influencers.