Handel • 17:00 Sancties veroorzaken wilde taferelen in de houtbranche Sonny Motké Houtimporteurs zitten in de problemen vanwege de boycot op kwalitatief hoogstaand Russisch hout. Om te overleven worden de randen van het toelaatbare opgezocht, met alle risico's van dien. De houtsector krijgt te maken met vervalsingen, schimmige verkoopconstructies en rare mails uit China.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen