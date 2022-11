Ceo Thales Nederland: ‘Ik ben blij dat de naïviteit over defensie in Europa minder is geworden’

Thales Nederland, het grootste defensiebedrijf van ons land, floreert. In het jaar dat de onderneming exact een eeuw bestaat, staan er een paar megaorders in de boeken. Wel ergert ceo Gerben Edelijn zich aan bedrijven in de financiële sector die de defensie-industrie in de ban hebben gedaan. ‘ABN Amro was onze huisbankier, maar dat is niet meer zo.’