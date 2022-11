Industrie • 19:16 Nederlands bedrijfsleven en Brazilië vormen geen gelukkig huwelijk Tjabel Daling Door zijn grote binnenlandse markt en als toegangspoort tot de regio, is Brazilië op papier een droomland om mee zaken te doen. Maar Nederlandse ondernemingen kregen er de afgelopen decennia vaak het lid op de neus. Het land dat vanaf volgend jaar geregeerd wordt door de sociaal-democraat Lula blijft vooral een belofte.

