Vastgoed • 09:51 Omzet Eurocommercial Properties groeit 7,3% in derde kwartaal Van onze redacteur

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Winkelbelegger Eurocommercial Properties heeft de omzet in het derde kwartaal met 7,3% opgevoerd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog moest beginnen, bedroeg de omzetgroei 7,7%. Het directe resultaat bedroeg in de eerste 9 maanden €92,7 mln, een groei van 17,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Per aandeel steeg dit resultaat met 12,7% tot €1,77. Voor het gehele boekjaar rekent Eurocommercial Properties, dat actief is met 24 vastgoedobjecten in België, Frankrijk, Italië en Zweden, op een direct resultaat per aandeel van €2,20 tot €2,30. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml