In het kort: Gerard Sanderink verscheen donderdag met Rian van Rijbroek aan zijn zijde bij het Gerechtshof.

De Ondernemingskamer schorste de topman, maar zijn vriendin bepaalt online het gesprek van de dag.

Van Rijbroek voerde ook het woord en zaaide zo meer verwarring over haar rol bij IT-bedrijf Centric.

Daags na de spraakmakende schorsing van Gerard Sanderink als topman van Centric is online vooral zijn vriendin Rian van Rijbroek het gesprek van de dag. Niemand had erop gerekend, maar donderdag verscheen ze in de overvolle zaal in het Gerechtshof in Amsterdam, hand in hand met Sanderink. En ze nam ook het woord: 'We zaten in fase 2 van de cyber kill chain. Alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen.'

Voor wie het nog niet weet, Van Rijbroek doet zich al jaren voor als een expert op het gebied van cybersecurity. Maar na een aantal publieke uitglijders, waaronder een warrig optreden in de tv-studio van Nieuwsuur en een plagiaatkwestie met Willem Vermeend, neemt vrijwel niemand in de ICT-wereld haar nog serieus. Op haar 74-jarige geliefde Gerard Sanderink na. En laat hij nu juist de eigenaar van Centric zijn, één van de belangrijkste Nederlandse IT-bedrijven en hofleverancier van de overheid.

Onduidelijke rol

Van Rijbroek zat donderdag de hele zitting naast Sanderink in het bankje voor de rechter en nam ook verschillende malen het woord. Maar wat nou precies haar rol is bij Centric bleef onduidelijk. Zeker is dat klanten van Centric niet willen worden geassocieerd met Sanderinks geliefde. Centric-bestuurder Peter Mous vertelde bij de Ondernemingskamer dat hij regelmatig bij klanten tekst en uitleg heeft moeten geven over de vraag wat er met Centric gebeurt na Sanderinks overlijden. Wie erft het bedrijf als hij er niet meer is?

Mous liet Van Rijbroeks naam daarbij onuitgesproken, maar voor iedereen in de rechtszaal was duidelijk waar de zorgen van Centrics klanten precies zitten: is de omstreden Van Rijbroek straks de eigenaar van het bedrijf dat volgens de rechter 'vitale IT-systemen' beheert voor de Nederlandse overheid?

Sanderink en Van Rijbroek gaven geen direct antwoord op deze vraag. Wel zei Van Rijbroek geen formele positie te bekleden bij Centric. Tegelijkertijd zaaide ze daarover toch weer verwarring met haar verhaal over een cyberhelpdesk voor klanten van Centric. Die kwam volgens Van Rijbroek niet van de grond door negatieve verhalen over haar in de media. 'Rian is slecht, schrijven ze al vier jaar lang. Maar we hadden een cybersecurity unit kunnen opbouwen bij Centric. En dan hadden we een hack-helpdesk gehad. En dan hadden we ondernemers kunnen helpen die nu niet geholpen worden.'

Cyber kill chain

Ook stond ze stil bij het interview dat ze gaf aan Nieuwsuur waarin ze voorspelde dat geldautomaten door toedoen van hackers op grote schaal geld zouden uitspuwen. 'Wat ik daar gezegd heb, is inmiddels allemaal uitgekomen. Ik had informatie van de FBI. Ik had een watchlist met de IP-adressen van de Nederlandse banken, en van de datacenters van overheidsinstellingen. Vervolgens gebeurt het daar, ja dan is dat voor mij geen verrassing.'

Volgens Van Rijbroek had Nederland toen te maken met 'fase 2 van de cyber kill chain'. 'Dat is iets technisch. Maar fase 2 gaat verder naar fase 3, 4 en dan komen we bij fase 7 en dat is geld uitspuwende geldautomaten. Dat is dus ook gebeurd in Nederland. Dat is naar buiten gebracht door Europol. Maar dat wordt allemaal verzwegen door de media.'

Van Rijbroek begrijpt niet dat haar reputatie ondertussen zo besmeurd is geraakt. 'Ik kan in vertrouwen - niet met de media erbij - referenties overleggen op hoog niveau. Die zijn allemaal goed. Maar ik zit gebonden aan nda's (zwijgcontracten, red.). Mijn achtergrond is dusdanig dat ik daarover niet kan praten, omdat ik niet de levens van andere mensen in gevaar wil brengen.'

Volgens Sanderink is het sowieso allemaal de schuld van de media. 'Is het rechtvaardig dat deze vrouw zo kapot wordt geschreven door de journalistiek? Is dat het niveau in dit land? Ik vind het schandalig dat dit zomaar kan. Die journalisten zouden we moeten verbannen.'

