Binnenland • 15:30 Kassenbouwer Atrium zoekt meer schaal buiten thuismarkt om 'relevant' te blijven Frank Gersdorf Nederlandse bouwers van kassen zijn nog de grootste ter wereld, maar nu landen meer controle op de voedselketen willen neemt de concurrentie toe. Marktleider Atrium Agri, ontstaan uit de samenklontering van negen bedrijven, ziet grotere schaal - ook buiten de thuismarkt - en investeringen in innovaties als wapens om 'relevant' te blijven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen