Financiële sector • 14:30 Energie, paarden en luxevastgoed: de belangen van Qatar in Nederland Sonny Motké Jasper Been Pim Kakebeeke Met het WK voetbal in aantocht, zwelt de kritiek aan op de situatie in Qatar: moeten we ons daar mee wel mee inlaten? Maar die verwevenheid is er al: Qatarese bedrijven en investeerders hebben ruim €7 mrd bezit in Nederland gestald, blijkt uit onderzoek van het FD en Company.info. 'De koopman heeft heel erg de overhand op de dominee.'

