Dagkoers: De vastgoedmarkt komt tot stilstand

De Nederlandse vastgoedmarkt komt tot stilstand. Beleggers zijn terughoudend in het aankopen van kantoorgebouwen en winkelpanden, en verkopers zijn niet altijd bereid hun verlies te nemen. Vastgoedredacteur Erik van Rein vertelt dat de hoge rente de grootste boosdoener is van de stagnatie. In de politiek ligt de verkoop van voormalige overheidsbedrijven onder vuur. Ook wetenschappers zien dat marktwerking niet in alle sectoren mogelijk is. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt dat je als overheid niet achterover kunt leunen na privatisering maar juist moet zorgen voor regulering. De NS is er nog niet zeker van dat het ook de komende jaren een groot deel van het treinverkeer in Nederland mag verzorgen. Brussel wil graag dat er meer marktwerking op het spoor komt. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar al ervaring mee. Correspondent Joost Dobber legt uit dat de Britse spoorwegen zich op het omgekeerde kruispunt bevinden. Lees ook Vastgoedmarkt stagneert door hoge rente Wie temt de monopolist op het spoor? Privatisering bracht Brits spoor nieuwe treinen en te grote complexiteit