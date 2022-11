Tech en media • 09:14 RTL Group verlaagt omzetverwachting Van onze redacteur

RTL Group, de Duitse moeder van het Nederlandse RTL, heeft de omzetverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht een omzet van ongeveer €7,2 mrd. Eerder dacht het mediabedrijf nog tussen de €7,3 mrd en €7,5 mrd om te zetten. RTL Group wijt de lagere omzetverwachting aan 'timingeffecten' bij het internationale productiehuis Fremantle. Door zwakker dan verwachte tv-advertentiemarkten, met name in Duitsland, verwacht RTL voor het hele jaar een aangepast bedrijfsresultaat (Ebita) aan de onderkant van de eerder uitgegeven bandbreedte van tussen de €1,05 mrd en €1,15 mrd. In de eerste negen maanden steeg de omzet met 12% naar ongeveer €5 mrd, geholpen door 'sterke' resultaten van de Nederlandse tak van het bedrijf en Fremantle. Lees ook 'Fusie RTL-Talpa is allerminst een gelopen race' image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml