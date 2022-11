Tabaksindustrie • 12:52 Antirooklobby wint rechtszaak tegen 'sjoemelsigaret' van onze redacteur

ANP / Robin Utrecht De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan niet meer terugvallen op de meetmethode die het gebruikt om de eventuele gezondheidsschade van filtersigaretten te beoordelen, zo oordeelt de rechtbank Rotterdam. De rechter stelt de Stichting Rookpreventie Jeugd in het gelijk, die al jaren strijd tegen wat zij noemt de 'sjoemelsigaret'. In een eerste reactie spreekt Wanda de Kanter, voorzitter van deze antirookorganisatie, van een 'eclatante juridische overwinning'. Bij de meetmethode houden autoriteiten geen rekening met de 'normale wijze van een filtersigaret roken', aldus de rechtbank. Sigarettenfabrikanten hebben kleine gaatjes in de filters gemaakt die tijdens tests met een rookmachine leidt tot schonere lucht, maar rokers van filtersigaretten drukken deze gaatjes dicht met hun vingers. De anti-rookorganisatie stelt dat rokers van filtersigaretten veel meer van de schadelijke stoffen teer, nicotine en koolmonoxide binnenkrijgen dan is toegestaan volgens de Europese Tabaksrichtlijn. De NVWA zegt het vonnis eerst goed te willen bestuderen, voordat ze met een reactie komt. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml