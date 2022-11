Tech en media • 13:00 De groeipijnen van 'puber' Just Eat Takeaway Jan Braaksma Julia Cornelissen Just Eat Takeaway werd in recordtempo de één-na-grootste maaltijdbezorger ter wereld. Maar het bedrijf kan deze groei niet bijbenen. Een directeur werd geschorst na een omstreden skireis, de beurskoers kelderde, en het samenvoegen van Nederlandse en Britse onderdelen ging moeizaam. Vrijdag komen de aandeelhouders bijeen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen