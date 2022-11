FD Gazellen • 06:15 'De zondagen zijn nu voor mijn kinderen' Frits Conijn Pim Kakebeeke Meer omzet, meer winst, meer mogelijkheden. Waar de ondernemer vroeger alles zelf deed, kan hij dankzij de groei van zijn bedrijf steeds meer taken uitbesteden. Dat klinkt makkelijker dan het is, merken veel FD-Gazellen. Maar het levert wel veel op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen