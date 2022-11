FD Gazellen • 15:14 Werken in de zon: 'zolang er drie uur overlap is met de Nederlandse tijd, kan eigenlijk alles' Pien van Engen Pim Kakebeeke Met het hele bedrijf overwinteren op een zonnig eiland, extra verlof of begeleiding van een coach. Het is een greep uit de arbeidsvoorwaarden waarmee werkgevers jong talent proberen aan te trekken. Want dat de arbeidsmarkt krap is, merken ook de FD Gazellen.

