Auto • 10:58 Elektrificatie auto's noopt garages tot compleet nieuw verdienmodel Richard Smit Niet alleen worden auto's steeds vaker online besteld, door de opkomst van stekkerauto's vallen voor garagebedrijven ook veel inkomsten weg uit onderhoud, reparatie en onderdelen. Ze stoppen of worden opgekocht, net als autodealers. Wie wil overblijven, zal fors moeten investeren. 'Elektrificatie geeft spanning in de keten.'

