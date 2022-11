Foto: ANP

In het kort Justitie deed de afgelopen maanden onderzoek naar prijsopdrijving voorafgaand aan de verkoop van Payvision aan ING.

De Officier van Justitie staakt het onderzoek wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie zet wel het onderzoek naar schendingen van de antiwitwaswet door.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de stekker getrokken uit een onderzoek naar mogelijke fraude rond de verkoop van betaaldienstverlener Payvision aan ING. De afgelopen maanden heeft justitie onderzoek gedaan naar prijsopdrijving voorafgaand aan de deal. Dat onderzoek is zeer recent beëindigd wegens gebrek aan bewijs, melden goed ingevoerde bronnen aan het FD.

ING kocht Payvision begin 2018 voor €350 mln, en ontdekte al snel dat er veel mis was bij zijn nieuwe fintechdochter. Het bedrijf had veel risicovolle klanten in bestand en botste continu met toezichthouder DNB, die in 2021 aangifte deed bij justitie.

Die zag voldoende aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek, dat door het OM 'Hackleton' is gedoopt, naar stelselmatige overtreding van de witwasregels door Payvision. Het bedrijf zou jarenlang verzaakt hebben deugdelijk klantonderzoek te doen of verdachte transacties te controleren.

Fraude-onderzoek

Het FD onthulde vorige week dat er een tweede onderzoeksrichting bleek te bestaan; die van prijsopdrijving. Justitie heeft onder meer bekeken of het eventueel wederrechtelijk verkregen voordeel zou kunnen terughalen bij de verkopers.

Sinds begin 2022 zijn er daartoe stapels documentatie gevorderd bij zowel ING als Payvision. De officier van justitie hield onder meer waardebepalingen, boekenonderzoeken en vele duizenden mails tegen het licht om te zien of ING moedwillig is benadeeld met de overnameprijs van €350 mln.

Het OM wilde weten of de oprichters Rudolf Booker en Cheng Liem Li expres foute klanten aan boord zouden hebben gehesen en klantonderzoek verwaarloosd zouden hebben om een hogere overnamesom te kunnen incasseren. In het onderzoek zijn daar onvoldoende aanknopingspunten voor gevonden, bevestigen bronnen rond het onderzoek.

Booker liet eerder tegenover het FD weten niet op de hoogte te zijn van een onderzoek naar fraude en zei 'zeer ontdaan' te zijn door 'deze onheuse aantijgingen en insinuerende en niet met feiten onderbouwde beschuldigingen'. Desgevraagd wilde Booker woensdag niet inhoudelijk reageren.

Witwassen

De oprichters werden maandenlang onwetend gehouden over de verkenning van het OM, dat er groot belang aan hechtte dat die 'heimelijk' zou plaatsvinden. Ze moesten ervan vernemen via vragen van het FD. Ook een deel van de raad van commissarissen was niet op de hoogte van de zaak. Commissaris Joop Drechsel sprak daarover recent zijn verontwaardiging uit tegenover het FD. Booker en Li zijn in het onderzoek naar prijsopdrijving nooit aangemerkt geweest als verdachte.

Payvision wordt nog wel verdacht van schendingen van de antiwitwaswet en dat geldt ook voor oprichters Rudolf Booker en Cheng Liem Li.

Afschrijvingen

ING beleefde weinig plezier aan de overname van Payvision. In twee jaar tijd schreef de bank de volledige aankoopprijs af. En spendeerde daarna nog eens honderden miljoenen aan het bedrijf. Daarmee is het dossier nog niet gesloten. Mocht schending van de antiwitwaswet bewezen worden, dan zal het mogelijk opnieuw tot een dure deal met het OM komen. De megaschikking van ING uit 2018, toen de bank €775 mln moest afrekenen, ligt daarbij nog vers in het geheugen. Een nieuwe schikking zou uiterst schadelijk zijn voor de reputatie van de grootbank.

Payvision heeft, zo is te lezen in een vernietigend rapport van De Nederlandsche Bank, tot ver in 2020 de witwasregels stelselmatig overtreden. Onder meer klantdossiers en transactiemonitoring waren op tal van fronten niet op orde, en de top was in een aantal gevallen wel op de hoogte maar greep niet in.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank raakte na allerlei afgedwongen hersteloperaties dusdanig gefrustreerd met de trage voorgang bij de ING-dochter dat DNB vorig jaar aangifte heeft gedaan, zo bevestigde het OM tegenover het FD. Justitie wil geen commentaar geven in reactie op vragen van het FD. Ook ING wilde niet ingaan op de zaak.