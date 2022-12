De wereld in 2023 • 06:00 Van beleving naar besparing: de supermarkt doet weer gewoon Jan Braaksma Hoge inflatie en energieprijzen dicteren een koerswijziging voor supermarkten: na de tijden van 'beleving' en 'verrijking' wil de consument weer liever gewoon goedkope boodschappen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen