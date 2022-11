De Ondernemingskamer schorste topman Gerard Sanderink omdat hij zijn IT-bedrijf Centric in gevaar zou brengen. Nu is Peter Wakkie door de Ondernemingskamer benoemd tot bestuurder van het bedrijf. Algemeen verslaggever Pieter Couwenbergh vertelt dat de oud-commissaris van ABN Amro, Wolters Kluwer en TomTom aangesteld is om rust te brengen bij Centric.

In Duitsland is er ophef omdat Chinese bedrijven een belang willen nemen in de Hamburgse haven. Maar in Rotterdam maken ze zich daar een stuk minder zorgen over. Redacteur logistiek Pieter Lalkens vertelt dat Europa zich steeds sterker verzet tegen de Chinese dominantie maar dat de Rotterdamse havenwethouder geen aanleiding ziet voor een stop op Chinese investeringen.

Het Colombiaanse ministerie van arbeid doet onderzoek naar de werkomstandigheden bij Teleperformance. Het Franse bedrijf zou personeel slecht betalen en ongezonde werkomstandigheden bieden. Beursredacteur Lennart Zandbergen vertelt dat het specifiek gaat om de moderatoren die op TikTok video's van gebruikers controleren op verboden inhoud, zoals kindermisbruik, moord en seksueel geweld.