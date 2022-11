Podcast • 16:54 FD Gazellen: Hoe Phi Factory bedrijven circulair maakt Van onze redacteur

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de tiende (en laatste) aflevering vertellen Yvette Watson en Geerke Versteeg hoe zij elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke ambitie: organisaties circulair maken. Van een circulaire escape room voor medewerkers tot het formuleren van een echt groen inkoopbeleid. Hun bedrijf Phi Factory heeft een heel instrumentarium om organisaties te verduurzamen. Yvette is van de ideeën, Geerke brengt de structuur. Die combinatie en hun gemeenschappelijke doel zorgt er volgens hen voor dat ze vrijwel nooit onenigheid hebben. Inmiddels hebben ze ook een tweede bedrijf, de 2B Collective. Dat gamified platform wil voor het einde van dit decennium maar liefst 2 miljard mensen bereiken. Luister de FD Gazellen Podcast via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml