Energie • 15:53 Een chipsfabriek laten draaien op batterijen, kan dat? Achmed Majid De industrie moet in rap tempo minder CO2 uitstoten als ze aan de eisen van het klimaatakkoord wil voldoen. Dat weet ook de chipsfabriek van de Frito-Lay Company in het Noord-Hollandse Broek op Langedijk. Daar start binnenkort een uniek project. De fabriek gaat chips bakken met elektriciteit uit een eigen warmte-opslag.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen