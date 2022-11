Podcast • 05:00 Dagkoers: De baas wil dat je weer naar kantoor komt Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Werkgevers willen graag dat de werknemer vaker op kantoor werkt. Maar werknemers hechten juist veel waarde aan het thuiswerken. Arbeidsmarktredacteur Elfanie toe Laer ging op zoek naar de verhalen van werkgevers die de nadelen van het thuiswerken zien, maar die wilden ze niet delen. Veel techbedrijven die tijdens de coronacrisis nieuwe medewerkers hebben aangetrokken, gaan nu weer personeel ontslaan. De ontslaggolf die maanden geleden bij techbedrijven in de VS begon, lijkt hiermee Nederland te bereiken. Techredacteur Jan Fred van Wijnen vertelt dat de bedrijven bang zijn voor een recessie, maar dat kapitaalkrachtigen gewoon doorgaan met het aannemen van mensen. In de Egyptische stad Sharm-El-Sheikh is de tweede week van de klimaattop begonnen. Klimaatredacteur Orla McDonald is ter plaatse en vertelt dat de EU-landen onder vuur liggen omdat ze minder doen aan het beperken van de klimaatschade sinds ze een energiecrisis hebben. Lees ook Werkgever wil werknemer terug op kantoor hebben Egypte maakt protesteren rond klimaattop haast onmogelijk Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml