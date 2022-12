Juridisch • 11:30 Binnen de advocatuur woedt een felle strijd over de nieuwe toezichthouder Joris Polman Martijn Pols Edwin van der Schoot Binnen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) woedt een machtsstrijd. Aanleiding is de komst van een nationale toezichthouder op de advocatuur. De beroepsorganisatie van de NOvA wil grip hebben op deze nieuwe organisatie. Maar dat is een recept voor ongelukken, blijkt uit onderzoek van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen