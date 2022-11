Foto: Bastiaan Heus voor het FD

Dinsdag zijn in Amsterdam de 685 FD Gazellen van 2022 bekroond. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan vorig jaar toen er 691 FD Gazellen in het zonnetje werden gezet. De prijzen zijn uitgereikt in Theater Amsterdam.

Elk van deze snelle groeiers presteerde bovengemiddeld. Ze waren in het afgelopen jaar allemaal winstgevend en groeiden in de periode van 2019 tot en met 2021 met minstens 20% in omzet. In doorsnee lag de omzetgroei op 73%, dat is zelfs iets hoger dan vorig jaar (+67%).

Over FD Gazellen De FD Gazellen Awards zijn prijzen die worden uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Voor dit jaar — de editie van 2022 — gaat het om ondernemingen die van 2019 tot en met 2021 ten minste 20% omzetgroei lieten zien, in 2019 minimaal €250.000 omzetten en het jaar 2021 winstgevend afsloten.

In doorsnee behaalde een Gazelle-bedrijf in 2021 een omzet van €2,9 mln met veertien vaste en drie flexibele medewerkers. Van de omzet hielden de bedrijven gemiddeld 10,7% aan nettowinst over.

Een deel van de groei bij de Gazellen is toe te schrijven aan internationale expansie. Gemiddeld kwam bij de snelle groeiers het afgelopen jaar 11,4% van de omzet uit het buitenland, terwijl dat drie jaar eerder nog 7,7% bedroeg. Iets meer dan de helft van de snelle groeiers is over de grens actief, dat is een kwart meer dan in 2018.

Over de toekomst zijn de Gazellen overwegend positief, ondanks dat economische denktanks als de Oeso en het IMF steeds somberder worden over de wereldwijde economische vooruitzichten. Voor 2022 denken de Gazellen met gemiddeld 23% te groeien en voor 2023 nog eens met 20%. Dat wordt breed gedragen, want amper 2% van de bedrijven denkt dat de omzet over dit jaar al lager gaat uitpakken dan in 2021.

Dit zijn de 685 winnaars van de FD Gazellen Awards 2022:

Regio Zuid:

Categorie klein Bedrijf 1. YoungOnes online platform voor freelancers 2. GeT Cameras handel in industriële camera's, lenzen e.d. 3. THAR Uitgeverij exploitatie van interactieve leerplatformen 4. Research Square werving/selectie (technisch, hoog opgeleid) 5. Zerostock op- en verkopen van restpartijen 6. Crowd Real Estate crowdfunding voor vastgoed 7. Brightech Detacheringen detacheringbureau (techniek) 8. MailBlue softwareontwikkeling (e-mailmarketing) 9. Pageking digitaal adviesbureau 10. Ikehu bemiddeling energiediensten in vastgoedsector 11. Gorilla Services softwareontwikkeling (klantcontact) 12. The Sequel reclamebureau 13. INGEnaaimachines webwinkel in naaimachines 14. BHV Voordeelwinkel groothandel in medische producten 15. MvH Media marketingbureau (online) 16. BBQ Experience Center webwinkel in barbecues 17. Cardan Technobility adviesbureau (digitale werkomgeving) 18. Bekk Homeware webwinkel in kookartikelen en accessoires 19. PB Security beveiligingsbedrijf 20. SEQU detachering in (semi) publieke sector 21. de ViB fabriek maken van veiligheidsinformatiebladen 22. ElastIQ-Connect adviesbureau (data- & procesgedreven) 23. Racingnews365 mediabedrijf (F1-nieuws) 24. no.dots digitaal adviesbureau 25. TotalLink softwareontwikkeling (vastgoed) 26. Stijlbreuk softwaredienstverlening (ontwikkeling apps) 27. Solvid Ondernemen begeleiden van uitkering naar ondernemen 28. Brandpreventiewinkel webwinkel in brandpreventieartikelen 29. Sition ontwikkeling/beheer e-commerce-platformen 30. UNLOQ adviesbureau (ontwikkeling van werknemers) 31. Telescopic Mast handel in bewakingskasten en lichtmasten 32. Alona Marketing online marketingbureau 33. Jennen Financieel/Belastingadvies financiële en fiscale diensten 34. ZeroPlex softwareontwikkeling voor mkb'ers 35. eRocket digitaal marketingbureau 36. Get Hooked digitaal adviesbureau 37. De Subsidiespecialist adviesbureau (subsidies) 38. Online Bazen digitaal marketingbureau 39. Scooperz online marketingbureau 40. Cloudoe communicatieadviesbureau 41. Blue Agency marketingbureau 42. B-Talented adviesbureau (personeel) 43. Talent ON organisatieadviesbureau (talentontwikkeling) 44. GIG videoproductiebureau 45. Guitjens Verz. en Risicobeheer tussenpersoon voor verzekeringen 46. Afdeling Online online marketingbureau 47. Huijs Zonwering detailhandel in zonwering 48. Arcus Letselschade advocatenkantoor (letselschade) 49. Bond Capital Partners vermogensbeheer 50. Vermogensbeheer.nl vergelijkingsplatform voor vermogensbeheer 51. BEECKK adviesbureau (ruimtelijke vraagstukken) 52. Lyfter ontwikkelaar websites en apps 53. Florijnz Corporate Finance adviesbureau (fusies & overnames) 54. Freightwatch Benelux logistieke dienstverlening 55. Maddox Media platformen voor kortingsacties 56. PDC Veghel arbodiensten 57. Social Roots digitaal marketingbureau 58. Solvos softwareontwikkeling (Mendix platform) 59. Forward Fiscalisten adviesbureau (belastingen) 60. Alpha Capital Asset Management vermogensbeheerder 61. CarCollect online platform voor verkoop auto's 62. Get.Noticed e-commerce bureau 63. Betawerk digitaal adviesbureau 64. Weekend Creative Agency marketingbureau/art-producties 65. Schoormans Schlappi Markiezen detailhandel in zonwering 66. Every Day digitaal marketingbureau 67. Lux Consulting adviesdiensten (nutssector) 68. The DISTRIKT online marketingbureau 69. Scherp Online online marketingbureau 70. T&W Advies financieel adviesbureau (o.a. hypotheken) 71. 101Media digitaal adviesbureau 72. cimt adviesbureau managementplatformen 73. Hello New Day adviesbureau (innovatie) 74. Studio Mango ontwerpstudio 75. Online Klik online marketingbureau 76. Virtual Computing ICT-dienstverlening (cloud in mkb) 77. KVGM adviesbureau (certificeringen) 78. WePayroll payrolldiensten 79. Buro 3 internetadviesbureau (webshops) 80. WHITE digitaal adviesbureau Categorie middelgroot Bedrijf 1. NOBEARS Group digitaal marketingbureau 2. Q-Concepts accountancy, interim en advies 3. Finance Club werving en selectie (financiële sector) 4. Solero Parasols groothandel in parasols 5. Markteffect marktonderzoekbureau 6. Technix Holding arbeidsbemiddeling (focus op techniek) 7. Clavis vermogensbeheer 8. Rackmount.IT vervaardiging computerinbouwsystemen 9. BlueRock TMS softwareontwikkeling (transport en logistiek) 10. AMR ICT ICT-dienstverlening (zorgsector) 11. Aeternus adviesbureau (fusies & overnames) 12. Emma Handson aanbieden van secretariële oplossingen 13. The Talent Recruiters arbeidsbemiddeling (technologie) 14. Drogist.nl webwinkel in drogisterijartikelen 15. PTWEE adviesbureau (test ICT-softwarepakketten) 16. Grizzly New Marketing online marketingbureau 17. Collin Crowdfund crowdfunding voor ondernemers 18. Ebike-Factory groothandel in elektrische fietsen 19. Automotive Auctions handelsbedrijf bedrijfsmiddelen & auto's 20. D&D Production & Sourcing adviesbureau (produceren in China) 21. Servatus Vermogensmanagement vermogensmanagement 22. Absoluta webwinkel in voeding, bloemen en cadeaus 23. Kweekers ICT-dienstverlening (AFAS) 24. Luxlight vervaardiging van lichtstraten 25. ProCleanroom leverancier van cleanroom-producten 26. Gloudemans rentmeesterkantoor 27. Mtools webwinkel in gereedschappen 28. Budgetisolatie handel in isolatiemateriaal 29. Bluebird Day e-commerce bureau 30. Merk-Echt adviesbureau (intellectueel eigendom) 31. Hexspoor E-fulfilment logistiek dienstverlener 32. Fingerspitz online marketingbureau 33. Annadiva (web)winkel in badmode en lingerie 34. Alba Concepts advies en projectmanagement 35. ITrainee uitzenden (trainees in SAP) 36. e-Quest Groep ICT-dienstverlening 37. Kabisa softwareontwikkeling 38. Pitt-IT arbeidsbemiddeling (ICT-branche) 39. Etemf vervaardiging rvs-halffabricaten 40. Link-it ICT-dienstverlening 41. Boekel AGF Horecagroothandel horecalevering in groente en fruit 42. Johnson Petfoods groothandel in diervoeding (hond/kat) 43. cards PLM Solutions softwareontwikkeling (transformatie) 44. Profimax uitzendorganisatie (dak- en geveltechniek) 45. Otherside Software ICT-dienstverlening (verzuimsysteem) Categorie groot Bedrijf 1. Deponti Group terrasoverkappingen, schuifwanden, etc. 2. Parakar Group payrollbedrijf (met internationale focus) 3. Van der Logt Group groothandel in non food-verbruiksartikelen 4. Sendcloud verzendplatform voor e-commerce 5. Etrias webwinkel in meerdere nicheproducten 6. OTTO Work Force internationaal arbeidsbemiddelingsbureau 7. TuinMaximaal.nl verkoop glaswanden/terrasoverkappingen 8. CoreDux Netherlands levering metalen- en kunststof slangsystemen 9. ChromeBurner Motorgear webwinkel in motorkleding 10. Van Meer installatiebedrijf (industrie/marine) 11. Van Doren Engineers elektrotechnisch bureau (industriële autom.) 12. Logistiekconcurrent/Logistiekdirect groothandel en webwinkel (logistiek) 13. Begra Group magazijninrichtingen 14. GrausBouw bouwbedrijf (onderhoud en renovatie) 15. PRN Group vervaardiging van mezzanine vloeren 16. REV'IT! Sport International vervaardiging motor(sport)accessoires 17. Kalfire vervaardiging van hout- en gashaarden

Regio Noord:

Categorie klein Bedrijf 1. Chocoladebezorgd webwinkel in geschenken (chocola) 2. Wovar webwinkel in schroeven en ijzerwaren 3. Pears arbeidsbemiddeling (onderwijs en zorg) 4. Elfsquad softwareontwikkeling (configuratie) 5. SmartRanking digitaal marketingbureau (SEO) 6. Floer vervaardiging van houten vloerdelen 7. Computerzaak.nl reparatie en verkoop van gebruikte computers 8. Krulo groothandel in automaterialen voor garages 9. Reconcept applicatie voor talentverbetering in de zorg 10. Stock Today webwinkel in sokken 11. ON. Digital Marketing marketingbureau (online) 12. Asc Academics dienstverlening aan farmaceutische bedrijven 13. Spiru webwinkel in spirituele producten 14. Kollektiv Media & PR marketingbureau 15. GroenOpgewekt leveren van duurzame energie-oplossingen 16. TRGR digitaal marketingbureau 17. SoundImports handel in zelfbouw audiocomponenten 18. Ofipharma handel in farmaceutische grondstoffen 19. Puur ICT ICT-dienstverlening 20. Communicatie Crew marketingbureau 21. ParfumDeo.nl webwinkel in cosmetica- en drogisterijartikelen 22. Tomorrowmen marketingbureau (digitaal) 23. Talent in Bedrijf werving en selectiebureau (management) 24. Brandmerck online marketingbureau 25. Harvest Digital digitaal marketingbureau 26. Zapphire softwareontwikkeling (zorg/gemeenten) 27. MGciviel adviesbureau (aanbestedingen) 28. DatProf adviesbureau (data testen) 29. Brand Creatives reclamebureau 30. Van der Zee Joure groothandel in techniek 31. Convident digitaal adviesbureau 32. Administratiekntr. S. de Jong administratiekantoor 33. 050media online marketingbureau Categorie middelgroot Bedrijf 1. Cookinglife webwinkel voor klussers/kookliefhebbers 2. Woodpacker Trading vervaardiging van pallets 3. Aanhangwagendirect webshop in aanhangers en onderdelen 4. ErgoXs vervaardiging ophangsystemen voor schermen 5. Isolatiehandel Van den Berg groothandel in isolatieproducten 6. Stevast Techniek installatie van technische machines 7. Finanxe arbeidsbemiddeling 8. Enpron adviesbureau (energie en verduurzaming) 9. Defibrion Group levering van reanimatieproducten 10. Rovecom Groep softwareontwikkeling (agrisector) 11. Kampeerhal Roden (web)winkel in kampeer- en wandelproducten Categorie groot Bedrijf 1. EasyToys distributie en webshop in erotiekindustrie 2. Bijlsma Holding Giekerk grond-, weg- en waterbouw 3. HempFlax Group maken van industriële hennepproducten 4. Van der Werff Logistics logistiek dienstverlener 5. Van Vuuren Grou leverancier in deuren 6. Corparis detacheringsbureau 7. FiscFree adviesbureau (werkkostenregeling)

Regio Oost:

Categorie klein Bedrijf 1. KlasseStudent bemiddeling studenten voor de klas 2. Unitura advies voor duurzame verbouwingen 3. Brave Minds aanbieden van erkende mbo-opleidingen 4. LW Group (web)winkel in Aziatische huidverzorgingsproducten 5. Neofollics Hair Technology behandelingen tegen haarproblemen 6. Mijndeurvanstaal.nl vervaardiging van stalen binnendeuren 7. ValidSign platform voor digitale handtekeningen 8. Bocavista online marketingbureau 9. Looping bemiddeling in verkoop tweedehands auto's 10. Fullstaq ICT-dienstverlening 11. Welisa ICT-dienstverlening (Salesforce) 12. RBI-Solutions adviesbureau (business intelligence) 13. Molenaar&Plasman Solutions organisatieadviesbureau 14. Taurus Corporate Finance adviesbureau (fusies & overnames) 15. Donskussen webwinkel in donzen kussens en dekbedden 16. Stoov verkoop van draadloze warmtekussens 17. GrijsGroen Projecten arbeidsbemiddeling (groensector) 18. Barlavento Groep advieskantoor (leningen) 19. NLInvesteert crowdfunding voor ondernemers 20. Peacock ICT-dienstverlening (intelligence automation) 21. More Optimal softwareontwikkeling (optimalisatie) 22. Grippr inkoopadviesbureau 23. 2Solar software software voor zonnepanelenmarkt 24. Buro Improof klantonderzoek en -adviezen 25. 10KB softwareontwikkeling (webapplicaties) 26. This Play Media mediabureau (online adverteren) 27. Blue Current soft- en hardware voor elektrische vervoer 28. Surelock ICT-dienstverlening (beveiliging) 29. LeadLogic digitaal marketingbureau 30. Futureprove aanbieden van management traineeships 31. Van Dam & Oosterbaan datagedreven diensten 32. KPI Solutions ICT-dienstverlening (Microsoft-technologie) 33. HappyTruffel webwinkel in geschenken (chocola) 34. JAM Leerlingenzorg begeleiden van talentontwikkeling bij kinderen 35. Three Lilies verkoop van duurzame verzorgingsartikelen 36. OSW platform voor autoverkoop 37. NIYATA Energy verkoop en installatie van zonnepanelen 38. Alpha Ventilatie specialist in ventilatiesystemen 39. Parts on Demand maken van kunststof onderdelen (via 3D-printen) 40. Iconica Development softwareontwikkeling (maatwerk) 41. Rainbow Management adviesbureau (contractmanagement, e.d.) 42. LogicTrade softwareontwikkeling (woonbranche) 43. Wemessage digitaal adviesbureau 44. Elan Products webwinkel in voedingssupplementen 45. Joust uitzenddiensten (traineeships) 46. Niice Digital Marketing digitaal marketingbureau 47. Altios ICT- en communicatieoplossingen 48. Sunspa Oost-Nederland verkoop van jacuzzi's en sauna's 49. House of Tenders adviesbureau (aanbestedingen) 50. AlisQI ICT-dienstverlening (industrie) 51. Uw Business Online marketingbureau 52. GeoExperts adviesbureau (geo- en gis-technologie) 53. Polanski & Partners uitzenddiensten (techniek) 54. De Inkoop Adviesgroep inkoop- en contractmanagement 55. Argos IT Consultants adviesbureau (IT-audit en informatiebeveiliging) 56. Robuust Digital app-ontwikkelaar 57. Awareways adviesbureau (informatieveiligheid) 58. Cobra CRM ICT-dienstverlening (Salesforce) 59. Krado adviesbureau (energietransitie) 60. Fuego levering van reanimatieproducten 61. NeoSEM online marketingbureau 62. Lightbase softwareontwikk. (apps en online platforms) 63. Notariële Diensten dienstverlening aan notarissen 64. Partnerup ICT-dienstverlening 65. Xperity ICT-dienstverlening 66. Hoogendoorn Projectbeplanting leveren van interieurbeplanting 67. Digital Inside digitaal marketingbureau 68. Private Insurance Nederland advisering van assurantietussenpersonen 69. Unravel Research onderzoeksbureau (neuromarketing) 70. Roger multidisciplinair adviesbureau 71. DevRepublic ontwikkeling/verhuur van softwareteams 72. Cadran Analytics ICT-dienstverlening (bedrijfsdata analyseren) 73. RA12 Registeraccountants accountantskantoor (alleen audit) 74. Specishops webshop verpakkingen, verlichting en fitness 75. Vespucci Nederland (web)winkel in scooters en motoren 76. Smart Data People opleider en detacheerder van data-professionals 77. qcore begeleidingsbureau voor aanbestedingen 78. SST Software softwarebedrijf (maatwerk) 79. Social Media Hulp online marketingbureau 80. DIFFERIT ICT-dienstverlening (AFAS) 81. Vet Digital online marketingbureau 82. WAUW Creative & Digital Agency digitaal adviesbureau 83. Kemari Digital marketing- en communicatiebureau 84. Reqruiting.nl digitaal marketingbureau 85. St. Anna Advies communicatiebureau (diergeneeskunde) 86. LinkU internet media ICT-diensten (research & development) 87. ITicon uitzend- en detacheringsdiensten 88. 123Advies hypotheekadviesbureau 89. Stimmt Digital internetadviesbureau (webapplicaties) 90. CFO Capabel Nederland detacheringen (financieel directeuren) 91. Suited People arbeidsbemiddeling (vaste/flexibele krachten) 92. Cle-Ver Consultancy consultancybureau 93. Arcady softwareontwikkeling 94. CODE14 softwareontwikkeling (apps, websites) 95. Elitac Wearables vervaardiging van elektronica in textiel 96. Yes! We Connect faciliteren introductiesessies voor personeel 97. Bright Digital communicatiebureau (inbound marketing) 98. Fosby digitaal marketingbureau 99. Vormkracht10 bouwer van websites en webapplicaties 100. SoliTrust data-analyse accountancy 101. bluem Europe vervaardiging van mondverzorgingsproducten 102. InStijl Media bouw webshops (Lightspeed en Shopify) 103. Maxani Animal Healthcare dermatologische dierproducten 104. We-Boost Tenders adviesbureau (aanbestedingen) 105. Stuurlui Online Marketing online marketingbureau 106. Moddit digitaal marketingbureau 107. Drukcase.nl groothandel in drukwerk 108. BIM4ALL Rijssen advies- en ingenieursbureau 109. Humanex adviesbureau (innovatie) 110. ConstruSteel Fabr. Software ontwikkelaar bedrijfsbeheersoftware 111. Administratiekntr. Boekjewinst.nl administratiekantoor 112. Brainstud softwareontwikkeling (onderwijs) 113. Jewel software werkprocessen (openbare ruimte) 114. Twinsense communicatiebureau (online) 115. TalentExcellence software voor talentmanagement (HRM) 116. Keuze.nl vergelijkingssites (internet/telecom/energie) 117. Onwise digitaal marketingbureau 118. Sageon online marketingbureau 119. SalesWizard internetmarketing 120. Oostkracht10 advies en onderzoek (milieu en veiligheid) 121. Open ICT ICT-dienstverlening 122. Systra ICT ICT-dienstverlening 123. VERDER Fiscaal Spec. & Acc. fiscale en accountancydiensten 124. Yellow Jersey sportmarketingbureau 125. Limesquare marketing- en communicatiebureau 126. Soluso softwareontwikkeling (webapplicaties) Categorie middelgroot Bedrijf 1. ThermoSolutions isolatie van spouwmuur en vloer (particulieren) 2. Credit Linked Beheer vermogensbeheer (woningbeleggingsfondsen) 3. Today Food Group handel in levensmiddelen uit Midden Oosten 4. Brel nederland groothandel in zonweringonderdelen 5. Traffic Today online marketingbureau 6. Archipel Academy trainingen (pers. begeleiding en ontwikk.) 7. Raamdecoratie.com webwinkel in raamdecoratie 8. Mogelijk crowdfunding voor ondernemers 9. CAPE Systems Integration ICT-dienstverlening (supply chain) 10. Woho exploitatie van diverse webwinkels 11. Toelevering Online webwinkel in maatwerk kozijnen 12. KaFra Exploitatie huisvesting voor arbeidsmigranten 13. Solar4all advies voor installateurs van zonnepanelen 14. Flexx Service handel in industriële deuren en materialen 15. Aexus adviesbureau op gebied van verkoop 16. Corthogreen groothandel van zaden en zaadmatten 17. FramePlus Bouwelementen vervaardiging van houten bergingen 18. Profipack Verpakkingsmaterialen groothandel verpakkingsmaterialen 19. Bluefield Finance adviesbureau (transformatie bij bedrijven) 20. DRDS projectmanagement in de retail 21. JBC Solutions distributeur van (chemische) producten 22. B&P Professionals uitzending en detachering 23. Vertigo 6 marketingbureau (jongeren/digitaal) 24. Henk Pen Groep handel in campers en caravans 25. Optimo Business Services adviezen voor procesoptimalisatie 26. TrafficSupply aanbieder verkeers-, tekst- en informatieborden 27. DVJ Insights marktonderzoekbureau 28. Handelsonderneming Wikro groothandel in bouwmaterialen 29. Tsavo Groep adviesbureau (verduurzamen gebouwen) 30. Goed Verblijven bouw van prefab tuinkantoren 31. Van Klompenburg Hekwerk/Beveiliging verkoop van hekwerken 32. MendriX softwareontw. (transporteurs en koeriers) 33. EnerSolar zonne-energie leveren van duurzame energie-oplossingen 34. Geldersche Houtbouw bouw van houten bijgebouwen 35. Processionals personeelsbemiddeling (procesindustrie) 36. kWh People arbeidsbemiddeling 37. E-WISE opleidingscentrum voor professionals 38. Capital Value Taxaties taxateursbedrijf (woningbeleggingen) 39. DE Haan Palletindustrie BKTF groothandel in pallets, bedrijfskleding, ed. 40. Kitcentrum.nl webwinkel in kit en lijm 41. iqbs Solutions implementatie dashboards van bedrijfsdata 42. Team Nijhuis communicatiebureau (inbound marketing) 43. BMV Makelaars makelaarskantoor 44. Uitzendbureau HET uitzend- en detacheringsdiensten 45. Shock Media ICT-dienstverlening (managed hosting) 46. Kooiker Groep specialist in zuig- en blaastechniek 47. Hillstar Business Solutions softwareontwikkeling (business intelligence) 48. Experius ICT-dienstverlening (e-commerce) 49. PAQT.com softwareontwikkeling 50. SucceedIT ICT-diensten (bedrijfsprocessen/mgmt.info.) 51. NasWerkt uitzend- en detacheringsdiensten 52. Snijder Filtertechniek verkoop industriële filters 53. M-Plastics groothandel in kunststoffen kweektrays 54. Zolemba online etikettendrukkerij 55. Frontline Services software voor klantcontact 56. Alluance Group groothandel in luxe keukenapparatuur 57. AQ Group onderhoud van klimaat/drinkwatersystemen 58. Voicedata leverancier van matrassen 59. Hegin Metalfinishing uitvoeren van oppervlaktebehandelingen 60. Carthago ICT ICT-dienstverlening 61. AK Schoonmaakbedrijf schoonmaakbedrijf (zakelijk) 62. 12Build Sales platform koppeling aannemer/bouwpartners 63. QoppoConsult detacheringsbureau (softwaretesters) 64. AKROH Holding producent kunststof (hals)bandproducten Categorie groot Bedrijf 1. Vanderkamp Group verhuur van pompen 2. Infradax ICT-dienstverlening (mkb+) 3. Trading Toppers webwinkels in haar- & beautyproducten 4. Novades verwerking grondstoffen voor foodindustrie 5. GSK Beheer verkoop van pallets 6. Inventum Huishoudelijke App. leverancier van huishoudelijke apparaten 7. elk Groep bouwbedrijf 8. De Beer International maken van kunststof en rubberen onderdelen 9. Cloudwise ICT-dienstverlening (aan scholen) 10. VHB Groep levering scheidingsinstallaties voor afvalresten 11. BINX Smartility bouw- en installatiebedrijf 12. ODMedia Holding digitaal mediabureau 13. NEH Shared Services ICT-dienstverlening (woningcorporaties) 14. HoSt Holding vervaardiging van bio-energiesystemen 15. Esdec producent zonnepanelen-montagesystemen 16. Orange Pharma farmaceutische groothandel 17. Plinten en Profielen Centrale leverancier voor vloerspecialisten 18. Matchd uitzending en detachering (overheid) 19. Berdal Rubber en Plastics vervaardiging kunststof- en rubberproducten 20. A. Foeth handel in gebruikte procesapparatuur 21. TransHeroes logistieke diensten (internationaal transport) 22. Working Spirit ICT detacheringbureau (ICT-sector) 23. Sparkles platform om eigen kaartjes te ontwerpen 24. NetRom Software softwareontwikkeling 25. 4BLUE groothandel in zonnestroomsystemen 26. Columbus Junior kinderopvang en gastouderbureau 27. Optimizers Group logistieke dienstverlening 28. Seven Stars ICT Group ICT-dienstverlening 29. Eminent Holding uitzendbureau/bemiddeling (techniek) 30. Hanzestrohm levering van technische producten 31. Melis Logistics logistieke dienstverlening 32. FC Quoratio detacheerder van procesprofessionals

Regio West:

