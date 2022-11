Woningmarkt • 13:19 Ontwikkelaars raken duurdere huizen steeds moeilijker kwijt Nelleke Trappenburg Arend Clahsen Waar nieuwbouw van meer dan vijf ton vorig jaar nog grif van de hand ging, merken ontwikkelaars dat de verkoop nu moeizaam gaat. Huizenkopers worden voorzichtiger, verkooptrajecten duren langer. Bij een project in Zutphen is na een half jaar nog niet de helft verkocht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen