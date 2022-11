Morgen wordt op de aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway gestemd over de terugkeer van operationeel directeur Jörg Gerbig. Volgens het bedrijf werd hij geschorst vanwege 'mogelijk wangedrag op een bedrijfsevenement'. Retailredacteur Julia Cornelissen sprak met werknemers van Just Eat Takeaway en vertelt dat op de werkvloer het verhaal rondgaat dat een vrouw een klacht over Gerbig heeft ingediend na een skiweekend van het bedrijf.

Door algoritmes is het voor verzekeraars steeds gemakkelijker om lucratieve klanten eruit te pikken. De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen dat sommige groepen klanten hierdoor geen betaalbare verzekering meer kunnen afsluiten. Redacteur zakelijke dienstverlening Edwin van der Schoot sprak met DNB over de wens om via wetgeving het gebruik van data te kunnen reguleren of beperken.

Op de klimaattop zitten de onderhandelingen nog muurvast ondanks een voorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans om via bestaande fondsen armere landen te ondersteunen. Verder viel het klimaatredacteur Orla McDonald op dat er wel erg veel gratis producten worden aangeboden door sponsoren van de top.