Profiel • 11:16 Theo Spierings verruilt de hongerbestrijding voor het veevoer Alex Ruitenbeek Theo Spierings, groot geworden als bestuurder in de zuivel, gaat ForFarmers leiden. Aan hem om overnamekandidaten of zelfs een fusiepartner voor de veevoercoöperatie te vinden. Profiel van een man met een olifantenhuid in negentien citaten van hemzelf en drie citaten over hem.

