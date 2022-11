Scheepvaart • 13:53 Voor scheepvaartbedrijf Hapag-Lloyd hoort zakendoen met moeilijke regimes erbij Gerben van der Marel Hapag-Lloyd, dat geleid wordt door de Nederlander Rolf Habben Jansen, kan dit jaar de meest winstgevende Duitse onderneming worden, nog voor VW met zijn twaalf automerken. De vrijwel belastingvrije winst vloeit deels naar de grootaandeelhouders in Qatar en Saudi-Arabië.

