Telecom • 10:00 KPN groeit weer, maar nog niet waar het wil groeien Jeroen Piersma Toen cfo Chris Figee in februari 2020 bij KPN aantrad, trof hij een bedrijf dat heel hard moest hollen om stil te staan. KPN moest snijden in de kosten om de krimp in omzet op te vangen. Tweeënhalf jaar later groeit het bedrijf. Alleen nog niet in de internetmarkt voor consumenten, het speerpunt van de strategie. Werkt de glasvezelcampagne wel?

