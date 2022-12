De wereld in 2023 • 06:00 Moet Nederland afscheid nemen van de vervuilende industrie? Pieter Couwenbergh Energie blijft ook dit jaar schaars en duur. Wat betekent dat voor energieslurpende sectoren als de glastuinbouw, metaalindustrie en chemie, die vijftig jaar konden leunen op goedkoop gas? Moeten we eraan vasthouden of vol inzetten op hoogwaardige innovatieve sectoren en ons ontwikkelen tot transitie-consultant van Europa? Twee meningen.

