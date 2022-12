Landbouw • 14:30 Ongemakkelijke waarheid: Oatly en Alpro voeden intensieve veehouderij Lisa van der Velden Ze zwijgen er liever over, maar fabrikanten van havermelk en sojamelk verkopen jaarlijks miljoenen liters veevoer aan boeren. Voor idealistische consumenten smaakt dat waarschijnlijk wrang. Toch is het tijd om aan die verwevenheid te wennen.

