Analyse • 12:00 Kampioen van de fast fashion Shein krijgt concurrenten met diepe zakken Bloomberg News Gehaat door duurzaamheidsexperts, geliefd bij shoppers: online fastfashionretailer Shein. Door een stap verder te gaan in het analyseren van het surfgedrag en de smaak van online shoppers, werd het bedrijf groter dan H&M en Zara bij elkaar. Nu krijgt het bedrijf concurrentie, vanuit China zelf.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen