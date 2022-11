Reportage • 11:20 Fins oliebedrijf jaagt biokerosine-revolutie aan vanuit Rotterdam Bert van Dijk Het Finse Neste investeert miljarden in de Rotterdamse haven, sloot grote deals met KLM en Shell en heeft zijn internationale hoofdkantoor voor duurzame vliegtuigbrandstof in Nederland neergezet. Wat voor bedrijf is Neste? Het FD toog naar Finland voor een gesprek met ceo Matti Lehmus en een bezoek aan het grootste chemische complex van Scandinavië.

