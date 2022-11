PostNL-baas Herna Verhagen: ‘Als je eerlijk bent naar jezelf, weet je wanneer het klaar is als ceo’

Ze is nog altijd een van de weinige vrouwelijke bestuursvoorzitters in Nederland. En hoewel ze zeer gevraagd is voor andere topfuncties, blijft Herna Verhagen (56) al een decennium trouw aan PostNL. Een gesprek over houdbaarheid, over commissariaten, over vrouwenquota en over haar adviesrol bij verdedigingsorganisatie Navo.