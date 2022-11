Podcast • 05:00 Dagkoers: De volgende crypto-dominosteen wankelt Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Na het fiasco met cryptobeurs FTX is er nu weer een grote speler die op omvallen staat. Cryptodienstverlener Genesis dreigt failliet te gaan. Volgens redacteur Pim Brasser is deze 'Goldman Sachs van de crypto', de spin die het web aan elkaar weeft. Een faillissement zou dus grote gevolgen hebben voor de hele cryptowereld. Het Ubo-register moet voortaan niet meer voor iedereen te bekijken zijn. Daartoe besloot Europese Hof voor Justitie gisteren. Onderzoeksjournalist Johan Leupen vertelt dat dit voor veel familiebedrijven als een overwinning voelt. Hun naam, woonplaats, nationaliteit en het belang dat een aandeelhouder heeft in een bedrijf is niet meer voor iedereen te bekijken. Lees ook Europese rechter: bedrijvenregister Ubo niet toegankelijk voor buitenstaander Genesis, de 'Goldman Sachs van de crypto', wankelt vervaarlijk Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS