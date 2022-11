De internationale farmaceutische groothandel BModesto uit Lelystad komt in handen van het Ierse concern Uniphar. Uniphar heeft het Flevolandse bedrijf met 180 werknemers gekocht voor circa €75 mln, zo maakte het maandag bekend.

Met de overname van BModesto wil het Ierse beursgenoteerde bedrijf zijn positie op de continentale Europese markt versterken. Het Ierse gezondheidsconcern heeft wereldwijd meer dan 2600 werknemers en een omzet van €1,8 mrd. Het verstrekt medicijnen en verleent diensten aan zo’n 200 grote farmaconcerns en producenten van medische technologie.

Het in 2014 door Michael Hendriks opgerichte BModesto is gespecialiseerd in parallelle import van medicijnen en medische hulpmiddelen. Parallelimport is het inkopen van geneesmiddelen in landen waar de tarieven op dat moment lager zijn dan in Nederland. De medicijnen zijn echter identiek aan de Nederlandse variant, volgens ceo Hendriks.

Hendriks is behalve ceo ook mede-eigenaar van BModesto. Volgens zakenblad Quote is de andere helft van het bedrijf eigendom van zijn zakenpartner Roy van Voorst, de oom van zijn vrouw. Van Voorst, ook bestuurder bij het Flevolandse bedrijf, werkte voor farmabedrijven in binnen- en buitenland.

Apotheken en ziekenhuizen

De farmaceutische groothandel uit Lelystad levert de medicijnen en medische hulpmiddelen aan apotheken, poliklinische apotheken en ziekenhuizen. Als ze voor 16.00 uur worden besteld, kunnen de artikelen de volgende dag geleverd worden, aldus BModesto.

Van de €75 mln die de Ieren betalen voor het bedrijf uit Lelystad wordt €51 mln vooruitbetaald; het overige deel is afhankelijk van toekomstige prestaties. BModesto boekte vorig jaar een winst van €4,7 mln op een omzet van €219,2 mln. Volgens Uniphar behaalde de Flevolandse groothandel in 2021 een brutobedrijfsresultaat van €7,7 mln. Het rendement op eigen vermogen (return on capital employed, roce) komt volgens de Ieren binnen drie jaar uit op uit 12% tot 15%, overeenkomstig de doelstellingen van de Ierse multinational.

Actief op overnamemarkt

De Lelystadse onderneming zegt over een breed netwerk aan leveranciers en klanten door heel Europa te beschikken. Oprichter Hendriks begon zijn carrière bij een farmabedrijf als Internationaal inkoper en was ook exportmanager bij een Nederlandse groothandel in de farmacie. Het was zijn ambitie om de BModesto Group, zo stelt hij op de website van het bedrijf, verder te ontwikkelen tot een speler die wereldwijd een grote bijdrage levert aan de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Met de overname door Uniphar komt dat doel volgens hem in zicht.

Het Ierse Uniphar was de afgelopen jaren zeer actief op de overnamemarkt en acquireerde bedrijven en sectorgenoten in onder meer Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Hendriks was dinsdag niet bereikbaar voor een toelichting.